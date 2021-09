Ein Auto samt Anhänger hat am späten Samstagabend für Aufregung und Schäden auf der A 8 in Richtung Stuttgart gesorgt. Wie die Polizei, berichtet fuhr der Fahrer des Gespanns kurz nach 22 Uhr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart. Während der Fahrt muss sich eine Transportbox des Autoanhän...