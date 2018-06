Euerdorf / lby

Ein betrunkener 24-Jähriger ist bei einem Ausflug mit einem Quad in Unterfranken verunglückt. Er kam am Samstagabend in einem Wohngebiet in Euerdorf (Landkreis Bad Kissingen) vom Weg ab und krachte in einen geparkten Pkw und einen Zaun, wie die Polizei mitteilte.

Dabei verletzte er sich schwer. Ein Alkoholtest ergab 3,64 Promille. Dazu stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besaß. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.