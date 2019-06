Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am frühen Donnerstagmorgen zwei junge Männer gestorben. Zwei weitere Mitfahrer wurden schwer verletzt. Das Auto war auf der K8218 von Heudorf kommend in Richtung Meßkirch unterwegs, als der Fahrer auf Höhe der Talmühle aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Das Auto stürzte rechts in eine zehn Meter tiefer gelegene Unterführung.

Hubschrauber im Einsatz: Zwei Schwerverletzte kommen in Kliniken

Ein 17-jähriger Insasse wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 29-jährige Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, auch bei ihm konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die beiden weiteren 18-jährigen Mitfahrer wurden schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber sowie einem Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

Da die Fahrereigenschaft bislang nicht geklärt ist, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bei allen vier Personen eine Blutentnahme angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K8218 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

