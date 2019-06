Bei einem Zusammenstoß in Ulm-Wiblingen ist ein 16-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Eine Autofahrerin erwartet nun eine Strafanzeige.

Bei einem Unfall in Ulm-Wiblingen ist ein junger Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 16-Jährige am Dienstag gegen 18:30 Uhr mit seiner KTM die Sporerstraße entlang. Eine 80 Jahre alte Frau kam mit ihrem VW aus der Abteilstraße und missachtete die Vorfahrt des Jugendlichen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Seniorin erwartet nun eine Strafanzeige.

