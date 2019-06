Eine 17-Jährige ist in Ehingen mit ihrem Roller gegen einen vorausfahrenden Anhänger geprallt. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Schwere Verletzungen hat sich eine junge Rollerfahrerin bei einem Unfall in Ehingen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war dei 17-Jährige gegen 14 Uhr in der Biberacher Straße in Richtung Berg unterwegs. Vor der Abfahrt nach Dettingen stockte der Verkehr. Das erkannte die Rollerfahrerin zu spät. Sie prallte gegen den Anhänger des vorausfahrenden Gespanns und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Roller auf rund 1.000 und den am Anhänger auf etwa 100 Euro.

