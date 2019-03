Am Donnerstag ist eine 24-Jährige bei einem Unfall bei Schemmerhofen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 20.15 Uhr von Schemmerberg in Richtung Obersulmentingen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen erfasste in einer Linkskurve eine Windböe ihr Auto. Der VW überschlug sich in der rechten Böschung mehrmals und kam etwa vier Meter weiter unten wieder auf den Rädern zum Stehen.

Die Kreisstraße war bis 21.30 Uhr nur einspurig befahrbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.

