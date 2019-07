Ein Lastwagen ist kurz nach der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen von der Autobahn 81 abgekommen und in Flammen aufgegangen. Erste Helfer hätten den Fahrer aus dem 40-Tonner gerettet, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei aber noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Alter des Fahrers und weshalb er von der Autobahn abgekommen ist, war zunächst unklar. Feuerwehrleute löschten den Sattelschlepper. Da er in der Nähe eines Waldes von der Fahrbahn abgekommen war, blieb die Feuerwehr weiterhin im Einsatz, um einen Waldbrand zu verhindern.

Die A81 wurde in Richtung Singen zunächst komplett gesperrt. Nach der Bergung des Wracks wurde die Autobahn wieder freigegeben. Es bildete sich ein Rückstau von etwa sieben Kilometern Länge.

Das könnte dich auch interessieren:

AfD Baden-Württemberg Theater Ulm reagiert auf Ausländer-Anfrage - und das Netz ist begeistert Das Theater Ulm hat auf Facebook eine „kleine Anfrage“ an die AfD Baden-Württemberg gerichtet. Damit kontert es eine umstrittene Anfrage der Partei zum Ausländeranteil von Künstlern im Land.