Krokodile in Kirchheim unter Teck Krokodil-Alarm: Badeseen bei Kirchheim weiterhin gesperrt

Der Bereich um die Kirchheimer Bürgerseen bleibt aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt. Eine Spaziergängerin hatte am späten Abend des 18. Juni 2019 die mutmaßliche Sichtung von drei kleineren Krokodilen in einem Seen bei der Polizei gemeldet.