Wegen Aquaplaning ist ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der A81 am Mittwoch leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Daimler-Benz gegen 12:45 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Singen in Richtung Schaffhausen unterwegs. Er wollte den vor ihm fahrenden LKW überholen – verlor jedoch beim Ausscheren und Beschleunigen auf die linke Fahrspur aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte gegen die Außenschutzplanken und kam in der Mitte der beiden Fahrstreifen zum Stehen. Rettungskräfte versorgten den 20-Jährigen. Der Daimler wurde abtransportiert, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro.