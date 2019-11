Zwischen den Anschlussstellen Woringen und Bad Grönenbrach in Fahrtrichtung Füssen kam es am Wochenende zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Ersthelferin auf dem Standstreifen schwer verletzt wurde. Die Autobahn war am Samstag für mehrere Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Polizei, verlor ein Skoda wegen eines Graupelschauers die Kontrolle, prallte gegen die Leitplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen der A7 wieder zum stehen.

Eine 44-Jährige, die den Unfall gesehen hatte, hielt mit ihrem Pkw etwa 100 Meter von der Unfallstelle entfernt an, um zu helfen. Auf dem Weg zum Unfallfahrzeug überquerte sie den Standstreifen. Ein weiterer Autofahrer überblickte die Situation aufgrund der Wetterverhältnisse zu spät und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr von hinten auf einen Hyundai auf, der ebenfalls wegen des Unfalls auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Hyundai wurde auf den Standstreifen geschleudert und erfasste die 44-jährige Ersthelferin. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Auch der 28-jährige Fahrer des Hyundai wurde schwer verletzt.

Die Unfallstelle war für fünf Stunden teilweise gesperrt. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Woringen, Bad Grönenbach und Memmingen sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort.