Unerlaubtes Wendemanöver, überhöhte Geschwindigkeit: Zwei Motorradunfälle ereigneten sich am Dienstagnachmittag in Ulm und Umgebung. Die Fahrer wurden schwer verletzt.

Gleich zwei Motorradunfälle gab es am späten Dienstagnachmittag in Ulm und Umgebung:

Das erste Mal krachte es auf der B311 zwischen Ulm-Donautal und Ulm. Wie die Polizei berichtet, staute sich dort gegen 16:45 Uhr der Verkehr auf der zweispurigen Straße. Verbotenerweise wollte ein 29-jähriger Seat-Fahrer wenden. Dabei übersah er den 46 Jahre alten Motorradfahrer, der – ebenfalls unerlaubterweise – links überholen wollte. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen, der Motorradfahrer wurde auf die Straße geschleudert. Rettungskräfte brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger – vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit – mit seinem Motorrad auf der L1079 von Nerenstetten in Richtung Süden. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die BMW überschlug sich, der junge Mann stürzte. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus, der Schaden wird auf etwa 3 000 Euro geschätzt.

