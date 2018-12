Günzburg/A8 Unfälle auf der A 8: Ein Leichtverletzter

Günzburg/A8 / SWP

Weil er einem Reh nicht mehr ausweichen konnte, wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer am Samstagmittag gegen 11 Uhr auf der A 8 leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich das Tier kurz vor der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen befunden. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Auto schleuderte über die Fahrbahn in die Betongleitwand und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an seinem Wagen auf 20.000 Euro.

Drei nachfolgende Autofahrer erkannten die Situation zu spät, so dass es zu einem weiteren Auffahrunfall kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 12.000 Euro.

Zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehr Burgau sowie der Betriebsdienst des Autobahnbetreibers Pansuevia vor Ort. Bis zur vollständigen Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern Länge.

