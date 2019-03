Beim Aussteigen aus dem Bus fiel eine 93-Jährige einem Trickdieb zum Opfer.

Ein vermeintlich hilfsbereiter Mann hat am Dienstagnachmittag eine 93-Jährige um ihre Handtasche beraubt. Die Frau war gegen 12.20 Uhr mit dem Bus unterwegs. Beim Aussteigen in der Thalfinger Straße half ihr der Unbekannte, ihren Rollator aus dem Bus zu tragen. Dabei stahl er die Handtasche, die an einem Griff des Rollators hing, und ging weiter in Richtung Friedrichsau. Wenige Stunden später fand ein Zeuge die Tasche in der Wielandstraße. Sie wurde der Seniorin mittlerweile übergeben. Das Geld und ihre Bankkarte allerdings fehlten. Die Polizei (0731/1880) bittet um sachdienliche Hinweise.

Das könnte dich auch interessieren:

Allgäu Airport Mit 52 Flugzielen startet der Flughafen Memmingen in die Sommersaison Ab Sonntag, den 31. März, gilt ein neuer Flugplan für den Allgäu Airport. Insgesamt 52 Ziele könnt ihr von nun an von Memmingen aus erreichen.