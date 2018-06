Ulm / swp

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Königstraße ein parkendes Auto angefahren. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

In der Königstraße in Ulm hat zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 4 Uhr, ein Unbekannter ein parkendes Auto angefahren. Der Unfallverursacher meldete sich nicht beim Besitzer des beschädigten Autos. Der Schaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Die Polizei in Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher. Mögliche Hinweise an die Polizei unter 0731/1880.