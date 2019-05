Mit einer rätselhaften Aktion haben Unbekannte in der Nähe von Erbach französische Camper in Angst und Schrecken versetzt. Laut der Polizei hatte die Familie, die auf der Durchreise war, mit ihrem Wohnwagen am Samstagabend Halt auf einer Wiese am Ortsrand von Dellmensingen gemacht.

Dort wurden sie auf einen vorbeifahrenden dunklen Kleinwagen aufmerksam, in dem vier bis fünf Menschen saßen. Diese hätten etwas gerufen und eine brennende Fackel aus dem Auto geworfen. Danach ergriffen sie die Flucht.

Verängstigt informierten die Camper die Polizei. Diese erkannte zwar keine Brandgefahr, ermittelt aber nun, wer hinter der Aktion steckt.

