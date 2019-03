Zwei Unfälle haben auf der Bundesstraße 28 am Mittwochmorgen für schwierige Verkehrsverhältnisse gesorgt. Gegen 7.35 Uhr hatte sich kurz vor Senden in Fahrtrichtung Ulm der Berufsverkehr gestaut. Das erkannte ein Autofahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug vor ihm auf. Die Folge: Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Kurze Zeit später krachte es erneut – diesmal am Dreieck Hittistetten auf der Überleitung von der Autobahn 7 (A7) auf die B28. Wieder war ein Stau die Folge.

