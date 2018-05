Umweltsünder Zwei Tonnen Bauschutt illegal entsorgt

Beiningen / swp

Mit einem größeren Pkw-Anhänger muss ein bislang unbekannter Umweltsünder auf einen Schotterparkplatz bei der Halle am Schinderwasen in Beiningen vorgefahren sein. Dort lud er seine Ladung, bestehend aus rund zwei Tonnen allerlei Unrat, einfach ab und fuhr davon. Ein Spaziergänger entdeckte am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr die Sauerei und verständigte die Polizei. Es könnte sich bei dem entsorgten Material nach Informationen der Polizei um den Schutt vom Abbruch eines Stalles handeln. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf.