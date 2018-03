Betrunken Zwei Alkoholfahrer aus dem Verkehr gezogen

Blaubeuren/Blaustein / swp

Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei in der Nacht auf Samstag im Alb-Donau-Kreis angehalten.

Noch am Freitagabend stoppte die Polizei in Blaustein einen 56-jährigen Opelfahrer. Gegen 20:55 Uhr hielten die Beamten den Mann in der Oberherrlinger Straße an.

Bei der Kontrolle bemerkten sie einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung, sodass der Mann auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Seinen Führerschein nahmen ihm die Beamten an Ort und Stelle weg.

Wenige Stunden später ging der Polizei dann in Blaubeuren der nächste Alkohol-Sünder ins Netz.

Um 3.00 Uhr hielten die Beamten in der Weilerhalde einen 52-jährigen Mercedesfahrer an. Auch bei ihm bermerkten sie einen deutliche Alkoholfahne. Ein Alkoholtest bestätigte den Geruchsinn der Beamten.