Bei einer Zoll-Kontrolle auf der A8 sind den Beamten illegale Böller und ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. Das Hauptzollamts Ulm überprüfte einen Kleintransporters auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt am vergangenen Freitag. Mit Erfolg: Die Beamten fanden 1000 illegale Feuerwerkskörper.

Der Fahrer, ein 47-jähriger Brite, sollte Kuriergepäck aus Bulgarien nach Großbritannien bringen. Darunter zwei Kartons mit je 500 so genannten Tischvulkanen, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Die Zöllner leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und stellten die Pyrotechnik sicher.

Haftbefehl: Polizei nimmt Mitfahrer fest

Zudem wurde der Mitfahrer aus Bulgarien festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. Er wurde der Polizei übergeben.

