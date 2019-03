Unfall B311 bei Ulm-Einsingen Zeugen gesucht: Schwerer Unfall mit vier Verletzten

Ulm-Einsingen / SWP

Am frühen Sonntagmorgen hat sich auf der B311 bei Ulm-Einsingen ein schwerer Unfall ereignet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen mussten Rettungskräfte und Polizei zu einem schweren Unfall auf die B311 bei Ulm-Einsingen ausrücken. Eine 23-jährige VW-Fahrerin setzte laut Polizei trotz Überholverbot in einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen eines Busses an.

Sie übersah den aus Richtung Ulm kommenden BMW eines 22-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Die Unfallverursacherin sowie zwei Insassen des BMW wurden schwer verletzt, eine 21-jährige Beifahrerin musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug bergen. Der 22-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die B311 war wegen des Unfalls etwa zwei Stunden gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 14.500 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Busses oder dessen Insassen, sich unter der Nummer 07392-96300 zu melden.

