Neu-Ulm / swp

Ein Zehnjähriger wird offenbar seit zwei, drei Jahren immer wieder von zwei unbekannten Jungen misshandelt. So auch am Samstag. Der Vater war mit seinem Sohn bei der Polizei erschienen und hatte angegeben, dass der Junge beim Spielplatz am Glacispark in den Bauch geschlagen und getreten worden war. Dabei kamen auch die vorigen Vorfälle zur Sprache. Von den beiden Jungs sind zumindest die Vornamen bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

