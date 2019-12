Grausamer Fund in der Nähe von Bürs: In einem Waldstück hinter dem Sportplatz im Bezirk Bludenz haben Spaziergänger bereits am Dienstag einen toten Hund entdeckt. Der braune und ungefähr zehn bis zwölf Jahre alte Welpe wurde laut Polizei in einen Kopfkissenbezug und anschließend in einen Restmüllsack eingewickelt. Danach in eine rund zehn Zentimeter tiefe Mulde entlang des Waldweges gelegt und mit Moos bedeckt. Laut Polizei deutet alles darauf hin, dass das nicht registrierte Tiere erschlagen worden war.

Die Tatzeit kann auf den Zeitraum vom 13. bis 17. Dezember 2019 eingegrenzt werden. Die Polizei Bludenz bitte um Hinweise. Zeugenhinweise sind unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8100 möglich.