Weißenhorn: Einbruch in Jugendtreff

Weißenhorn / Swp

Unbekannte Täter sind in den Jugendtreff in Weißenhorn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 1. Juni und 4. Juni stiegen bisher unbekannte Täter in das Gebäude des Jugendtreffs in Weißenhorn ein, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten. Nach bisherigem Stand wurde daraus eine Spielekonsole (Playstation 4) und eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden.