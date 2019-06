Das Freiluft-Techno-Festival „Wave Open Air“ am Wochenende im Donaubad hat der Neu-Ulmer Polizei viel Arbeit beschert. Sie berichtet von einem erhöhten Einsatzaufkommen aufgrund von zahlreichen Diebstählen aus den dortigen Spinden. Zudem habe es mehrere Betäubungsmitteldelikte mit Ecstasy und Marihuana gegeben, die Wohnungsdurchsuchungen und Strafanzeigen nach sich zogen. Bei Vorkontrollen in der Mittagszeit war den Beamten bereits ein 57-jähriger Autofahrer in der Wiblinger Straße aufgefallen, der betrunken und „absolut fahruntauglich“ war. Einen Führerschein hatte der Mann nicht mehr, dieser war ihm bereits im Januar entzogen worden.

