Auf dem Gelände des Wasserkraftwerks der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wurde eine Wasserleiche entdeckt.

Dies gaben die Stadtwerke am Freitagabend bekannt. In der Mitteilung heißt es: „Aus aktuellem traurigen Anlass sagen wir hiermit den Tag der offenen Tür am 27.7. beginnend ab 10:30 Uhr am Wasserkraftwerk Neu-Ulm ab. Auf dem Gelände des Kraftwerks wurde eine Wasserleiche entdeckt.“

Nähere Informationen zur Identität der Leiche lagen zunächst nicht vor. Wir halten euch auf dem Laufenden.

