Blaubeuren / swp

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Gerhausen, wurde eine 23-Jährige leicht verletzt.

Ein 52-Jähriger fuhr auf der Beininger Straße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung bog er nach links ab und übersah eine von links kommende 23-Jährige Audi-Fahrerin. Da der 52-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, kam es zu einem Zusammenprall. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Audi um 180 Grad und kam auf dem rechten Gehweg zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

