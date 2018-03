Rißtissen / SWP

Eine 34-Jährige wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Rißtissen leicht verletzt, da sie die Vorfahrt eines Lkws missachtete.

Am Mittwoch ereignete sich ein Unfall in Rißtissen bei Ehingen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 14:00 Uhr eine 34-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Ersinger Straße unterwegs. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Lkws, der von der Rißstraße kommend nach links in die Ehinger Straße abbog. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fahrerin des Peugeot leicht verletzt wurde. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro. Er wurde von einem Abschlepper geborgen.