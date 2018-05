Unfall Vorfahrt genommen: 35.000 Euro Schaden

Ulm / SWP

Aus Unachtsamkeit hat eine junge Frau am Sonntagabend einen schweren Unfall in Ulm verursacht. Laut Polizei fuhr die 20-Jährige mit ihrem VW gegen 18 Uhr auf der Jägerstraße. Die Ampel an der Kreuzung Einsteinstraße war ausgeschaltet, der querende Verkehr hatte Vorfahrt.

Die Frau übersah einen von rechts kommenden Seat, nahm ihm die Vorfahrt und stieß heftig mit dem Auto zusammen. Dabei verletzte sich die 20-Jährige leicht, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzen die Polizeibeamten auf 35.000 Euro. Die 20-Jährige wird jetzt angezeigt.