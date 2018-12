Biberach / swp

In einem Haus in Biberach kam es am Donnerstag zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Vogelnest hatte einen Schornstein verstopft.

Ein Vogelnest auf dem Schornstein eines Hauses am Biberacher Marktplatz hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, verhinderte das Nest, dass Rauch aus einem Ofen abziehen konnte. Der Rauch breitete sich stattdessen im Haus aus. Verletzt wurde niemand.

Zeugin ruft die Feuerwehr

Eine Zeugin alarmierte gegen 14.45 Uhr die Feuerwehr. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Mehrere Wohnungen wurden verqualmt. Die Einsatzkräfte entfernten das Nest und belüfteten das Haus.

