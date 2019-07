Am Montagabend war ein 33-Jähriger mit seinem Sohn mit dem Fahrrad unterwegs in der Ulmer Straße in Vöhringen. Als die beiden an einem Cafe vorbeifuhren, wurde der 33-Jährige plötzlich von einem Hund gebissen. Der 49-jährige Hundehalter hielt sich zur der Zeit im Bereich der Außenbestuhlung auf. Warum der Kangal zubiss, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt werden. Zeugen wollen beobachtet haben, dass das Tier vermutlich vom Pedal des Vorbeifahrenden vom Pedal getroffen wurde. Andere sagten aus, der Hund sei plötzlich aufgesprungen und zugebissen. Der 33-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft und die zuständige Stadtverwaltung wurde über den Vorfall informiert.

