Ulm / SWP

Am Samstagnachmittag ist es auf der Ludwig Erhard Brücke in Fahrtrichtung Blaubeurer Kreisel zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei waren mehrere Wagen an dem Unfall beteiligt, vier Personen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Der Verkehr konnte teilweise nur einspurig vorbei fahren, es bildete sich ein Rückstau. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Weitere Infos folgen in Kürze.

