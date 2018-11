Ulm Vier Einbrüche am Wochenende

Vier Einbrüche am Wochenende

Ulm / swp

Unbekannte drangen in eine Einsinger Firma in der August-Nagel-Straße ein. Sie hebelten eine Tür auf. Ob die Einbrecher Beute machten, weiß die Polizei noch nicht.

Einbrecher scheiterten bei dem Versuch in ein Bürogebäude in der Kässbohrerstraße zu gelangen. Die Tür hielt stand. Hebelspuren blieben zurück und die Einbrecher draußen.

In der Nacht auf Sonntag drangen Unbekannte in ein Gebäude in der Schillerstraße ein. Im Innern brachen sie mehrere Büros auf. Dort suchten sie nach Brauchbarem. Die Diebe fanden Geld. Mit der Beute verschwanden sie.

Unbekannte hebelten am Montag gegen 4 Uhr eine Tür einer Firma in der Neuen Straße auf. Sie versuchten im Gebäude einen Geldspieler aufzubrechen. Die Alarmanlage löste aus und die Einbrecher flüchteten ohne Beute.

In allen Fällen hat die Polizei (Telefon-Nummer 0731/1880) die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren.

