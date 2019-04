Brand in Ulm Wagnerstraße: Versuchter Mord durch Brandstiftung - Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen

In Ulm hat in der Nacht zu Sonntag ein noch unbekannter Täter Roller und Mülltonnen unter einem bewohnten Haus in der Wagnerstraße angezündet. Warum die Kripo jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt, erklärt die Staatsanwaltschaft Ulm.