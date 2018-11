Elchingen Vermisstes Kind wieder aufgetaucht

Elchingen / swp

Am Dienstagmittag ging bei der Polizei der Notruf einer besorgten Mutter ein. Ihre neunjährige Tochter werde schon seit zwei Stunden vermisst. Wie sich bei der Befragung der Mutter herausstellte war die Tochter gemeinsam mit ihren Eltern zu Besuch beim Großvater. Da der Tochter der Besuch eines Spielplatzes verboten wurde, rannte sie davon. Die Polizei suchte daraufhin mit mehreren Streifen die Umgebung ab. Nach drei Stunden tauchte die Neunjährige wohlbehalten wieder bei ihren Eltern auf. Sie gab an in der Zeit einkaufen gewesen zu sein.