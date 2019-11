Die Polizei in Augsburg sucht noch immer nach Eugen Gosmann. Er wird seit dem 21. November 2019 vermisst. Laut Polizei befand sich der 22-Jährige zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einer psychischen Ausnahmesituation und verließ die elterliche Wohnung in Augsburg-Oberhausen gegen 20 Uhr zu Fuß in unbekannte Richtung. Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Eugen Gosmann wird so beschrieben:

Ca. 1,80 Meter groß, schlanke Statur

rotblonde Haare (seitlich kurz, Deckhaar länger)

Tattoos an beiden Armen

zuletzt bekleidet mit blauer Jeanshose, schwarzem Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, schwarzer Jacke, evtl. Basecap mit Aufschrift „LA“

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können unter der Telefonnummer 0821/323-2510 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.