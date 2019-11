Ausgelöst hatte die Suchaktion am Schwarzachtalsee zwischen Herbertingen und Ertinegen ein Angler. Der machte am Samstagabend einen Notruf: Seinen Freund, mit dem er gemeinsam Angeln war, sei plötzlich verschwunden. Da dessen persönliche Gegenstände noch am Ufer lagen, vermuteten die Rettungskräfte, dass der Vermisste ins Wasser gefallen war.

Polizei, Feuerwehren und Hundestaffel suchen vermissten Angler

Die groß angelegte Suchaktion wurde schnell in die Wege geleitet, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Insgesamt sieben Feuerwehren aus der Umgebung, die Hundeführerstaffel Konstanz sowie örtliche Polizeikräfte waren daran beteiligt.

Vermisster Angler zuhause - beide betrunken

Einige Zeit später stellte sich heraus, dass der Vermisste in der Zwischenzeit unversehrt zu Hause angekommen war. Der Polizei gegenüber sagte der Mann, er sei heimgegangen weil sein Angelkumpel nirgends zu finden war. Dass der Mann seine persönlichen Sachen am See zurückließ, durfte daran gelegen haben, dass beide Männer stark betrunken waren.