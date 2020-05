Wie die Polizei am Freitag berichtet, wird die 66-jährige Mladenka Nusser seit Mittwoch, 27. Mai 2020, vermisst. Ihr Ehemann habe sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet, weil seine Frau am Mittwoch nicht nach Hause gekommen sei.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den Verbleib der Frau.

Vermisste Frau aus Langenenslingen zuletzt am Mittwoch gesehen

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde Mladenka Nusser zuletzt am Mittwoch gegen 15 Uhr gesehen. Zu dieser Zeit war sie an der Straße zwischen Andelfingen und Altheim zu Fuß unterwegs gewesen. Möglicherweise wollte sie per Anhalter weiterkommen.

Seither fehlt von der Frau jede Spur. Die Angehörigen und die Polizei befürchten nun, dass der Seniorin etwas zugestoßen ist oder sie sich aufgrund ihres Gesundheitszustands in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung der Vermissten

Die Polizei hat folgende Beschreibung der gesuchten Frau veröffentlicht:

Die 66-Jährige ist etwa 1,65 m groß

Grau-schwarze Haare

Pferdeschwanz

Weißer Blazer

Schwarze Hose

Schwarze Handtasche.

Die Polizei fragt die Bevölkerung und mögliche Zeugen:

Wer hat Mladenka Nusser seit Mittwochnachmittag gesehen?

Wem ist die Frau bei Andelfingen oder Altheim aufgefallen?

Wer hat sie mitgenommen?

Wer kennt den Aufenthaltsort der 66-Jährigen?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Informationen und Hinweise werden unter der Telefon-Nummer 0731/1880 erbeten, man kann sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.