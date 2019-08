Die Polizei Biberach hat am Wochenende eine 80 Jahre alte Frau gesucht und schließlich gefunden, die aus einem Altenheim verschwunden war.

Seit Samstag gegen 14.30 Uhr wurde aus einem Altenheim in Biberach die 80 Jahre alte Frau S. vermisst. Die Polizei wendete sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und hoffte auf Hinweise. Mit Erfolg, wie die Beamten kurz darauf bekanntgaben: „Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde die Vermisste lebend aufgefunden. Sie wird derzeit in einer Klinik untersucht.“

Die Polizei Biberach suchte außerdem mit Unterstützung von Rettungshunden und einem Helikopter nach der Frau.

