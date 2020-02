Wie die Polizei in einem öffentlichen Aufruf mitteilt, wird die 13-jährige Binakaj Elijona seit fast vier Wochen vermisst. Das Mädchen verschwand am Donnerstag, 9. Januar 2020. Der Polizei zufolge hatte es an dem Tag Meinungsverschiedenheiten über den von Binakaj Elijona gewünschten Aufenthaltsort gegeben. Da das Mädchen nicht zu seinen Sorgeberechtigten zurückkehrte, wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Mädchen nach Auseinandersetzung verschwunden

Nachdem das Mädchen im Stadtgebiet von Augsburg unterwegs gewesen war, kehrte es nicht wie vereinbart zurück. Wie die Polizei weiter berichtet, könnte Binakaj Elijona sich unbestätigten Angaben zufolge bei nicht näher bezeichneten Bekannten aufhalten.

Binakaj Elijona hat Bezugsorte im Stadtgebiet und im Landkreis Augsburg sowie im Landkreis Aichach-Friedberg, aber auch Verbindungen nach Baden-Württemberg in den Alb-Donau-Kreis und Ulm.

Das ist die Beschreibung der Vermissten

Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht und nennt folgende Personenbeschreibunng von Binakaj Elijona. Die 13-Jährige ist

1,65 Meter groß

hat lange, braune Haare

und eine Normale Figur.

Zeugen oder Bekannte der Vermissten, welche ihren aktuellen Aufenthaltsort kennen, sowie die vermisste Binakaj Elijona selbst werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.