Offenhausen / swp

Eine seit Anfang Mai des vergangenen Jahres vermisste Frau aus Neu-Ulm/Offenhausen ist tot. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben Passanten die 85-jährige Frau in den Donauauen beim Fähreweg in Elchingen tot aufgefunden. Ein Fremdverschulden am Tod der Frau wird aus polizeilicher Sicht ausgeschlossen, teilt das auch für Neu-Ulm zuständige Polizeipräsidium in Kempten mit. Wie sie dort hingekommen war, ist nicht bekannt.