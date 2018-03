Nicht aufgepasst Verletzte bei Auffahrunfall

Laichingen / swp

Weil sie ein bremsendes Fahrzeug zu spät erkannte, hat eine Autofahrerin am Sonntag bei Laichingen einen Unfall verursacht.

Die 37-Jährige war gegen 13 Uhr von Merklingen in Richtung Machtolsheim unterwegs. Vor ihr fuhr ein Ford. Der 50-jährige Fahrer bremste und steuerte an den rechten Fahrbahnrand. Der Ortsfremde wollte sich auf einer Landkarte orientieren. Dies erkannte die 37-Jährige zu spät. Ihr VW krachte in das Heck des Fords. Dabei wurden sie und ihr siebenjähriger Sohn leicht verletzt. Der 50-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst holte den VW. Der Ford war noch fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro.