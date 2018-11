Ulm / swp

Wie die Polizei mitteilt, musste am Donnerstag am Omnisbusbahnhof ein Busfahrer sein Fahrzeug so stark abbremsen, weil ihm ein 57-Jähriger vor den Bus lief. Dabei stürzte eine 23-Jährige, die sich als Fahrgast im Bus aufhielt. Durch den Sturz wurde die junge Frau leicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Fußgänger. Ihn erwartet eine Strafanzeige.