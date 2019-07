Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Dienstagnachmittag ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall zwischen Oberdischingen und Ersingen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 15.30 Uhr von Ersingen in Richtung Erbach unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er mit seinem vierrädrigen Leichtfahrzeug in einer Rechtskurve nach links. Dort kam eine 25-jährige Ford-Fahrerin entgegen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Nach ersten Erkenntnissen erlitten der Jugendliche lebensgefährliche und die Autofahrerin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Fahrer in Krankenhäuser. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Säuberung der Straße war die Strecke etwa zwei Stunden gesperrt.

Das könnte dich auch interessieren

Tragischer Unfall am Bahnhof Esslingen Mann wird von ICE erfasst und stirbt Zu einem tragischen Vorfall kam es am Dienstagvormittag am Bahnhof Esslingen. Ein Mann kam zu Tode, der Einsatz lief bis in die Mittagsstunden.