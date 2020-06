Mädchen soll Gericht gestellt werden. Angeklagt sind die Asylbewerber aus Afghanistan, dem Iran und dem Irak wegen zum Teil mehrfacher Vergewaltigung und Beteiligung daran. Ein 14 Jahre altessoll am 31. Oktober 2019 von mehreren Männern vergewaltigt worden sein . Jetzt teilt das Landgericht Ulm mit, dass die fünf Männer im Juli vorgestellt werden. Angeklagt sind die Asylbewerber aus Afghanistan, dem Iran und dem Irak wegen zum Teil mehrfacher Vergewaltigung und Beteiligung daran.

Termin für Prozess wegen Vergewaltigung steht fest

Die Staatsanwaltschaft hatte am 13. Februar Anklage wegen der Gruppenvergewaltigung in der Halloween-Nacht erhoben, das Gericht hat den Termin für die Hauptverhandlung nun festgelegt: Der Prozess beginnt am 9. 07. 2020. Der aktuellen Planung zufolge sind 13 Prozesstage vorgesehen. Das Urteil im Verfahren gegen die fünf Angeklagten im Alter von 14 bis 27 Jahren wird voraussichtlich nach dem letzten Prozesstag am 9. November 2020 fallen.

14-jähriges Mädchen an Halloween in Wohnung vergewaltigt

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei damals berichteten, sollen die Männer das Mädchen in der Halloween-Nacht in der Ulmer Innenstadt angesprochen und überredet haben, mit ihnen in eine Wohnung im Illertal zu fahren. Sie sollen der Jugendlichen Drogen verabreicht haben, laut Polizei sollte das Mädchen dadurch betäubt und gefügig gemacht werden sollte. Im Haus eines der Verdächtigen sei die Jugendliche dann zehnmal vergewaltigt worden.

Das Opfer wandte sich an seine Eltern, und diese informierten die Polizei. Die Kripo ermittelte fünf Verdächtige, es gab Durchsuchungen von vier Wohnungen in Stuttgart, in einer Filstalgemeinde und in einer Illertalgemeinde. Einer der Beschuldigten hat die Taten eingeräumt. Die übrigen bestreiten die Vorwürfe.

