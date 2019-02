Unfall in Blaustein Ungebremst in die Kreuzung: Zwei Pkws stoßen zusammen

Blaustein / swp

An der Kreuzung Bahnhofsstraße/B28 hat eine 23-Jährige am Donnerstag die Vorfahrt missachtet und ist auf einen Mercedes geprallt.

Die Frau kam am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Bahnhofstraße in Herrlingen entlang und fuhr an die Einmündung zur B28 heran. Zu dieser Zeit war die Ampel außer Betrieb. Die Verkehrszeichen beachtete die 23-Jährige nicht: Ungebremst fuhr sie mit ihrem Audi in die Kreuzung ein.

Von links kam ein Mercedes, den der Audi rammte. Die 23-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst nahm auch den Mercedesfahrer vorsorglich mit in die Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7.500 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen die 23-Jährige.

