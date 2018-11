Massencrash bei Günzburg Unfallverursacher wird von eigenem Auto überrollt

Günzburg / swp

Am Dienstag um kurz vor 18 Uhr ist es bei Günzburg zu einem Unfall mit mehreren Verletzten - darunter der schwer verletzte Unfallverursacher - gekommen. Ein 43-Jähriger und sein 24-jähriger Mitfahrer aus dem Raum Günzburg waren waren in einem Renault Laguna von Günzburg in Richtung Leipheim unterwegs. Er wollte nach links auf den Parkplatz kurz nach dem Ortsende einbiegen.

Überholen trotz Gegenverkehrs

Dabei wurde er von einem nachfolgenden 43-jährigen Golffahrer aus Sontheim/Brenz überholt - obwohl die Verkehrslage unklar war und Gegenverkehr kam. Es kam zum Unfall - der Golffahrer prallte in die hintere Seite des Laguna und wurde um 180 Grad gedreht. Die 22-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Minis konnte noch nach rechts ausweichen.

Vom eigenen Auto überrollt

Als der Unfallverursacher aus seinem Fahrzeug ausstieg, stieß ein 78-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Günzburg unterwegs war, noch in den Mini und schob diesen auf den Golf. Dadurch wurde der Unfallverursacher von seinem eigenen Fahrzeug überrollt. Zwei Ersthelfer konnten ihn sehr bald durch Anheben des Fahrzeugs schwer verletzt befreien. Alle weiteren Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

