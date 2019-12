Am Bahnhof in Biberach hat es bei einem Unfall heftig gekracht – offenbar wegen der Vergesslichkeit eines Lkw-Fahrers. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer des Muldenkippers am Freitag gegen 8.45 Uhr in der Vollmerstraße in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen.

Rund 100 Meter vor der Metallbrücke hatte der Mann seine Fuhre abgeladen – und laut Polizei danach vergessen, die Mulde wieder einzufahren. Der Mann fuhr los, und die Ladefläche krachte gegen die Brücke. Der Lastwagen wurde durch den Aufprall abrupt gestoppt. Die Mulde wurde aus der Verankerung am Lkw gerissen und verkeilte sich in der Brücke.

Hoher Schaden Unfall an Brücke nahe dem Bahnhof Biberach

Der Rettungsdienst kümmerte sich vorsorglich um den 39-jährigen Fahrer. Der Mann ist aber unverletzt. Bei dem Unfall waren zum Glück keine Menschen auf der Brücke.

Der Schaden an der denkmalgeschützten Brücke ist noch nicht abzuschätzen. Der Schaden an dem Mercedes-Laster dürfte im sechsstelligen Bereich, also bei mindestens über 100.000 Euro liegen. Die Bergung des Lastwagens mit mehreren Kranen dauert vermutlich noch mehrere Stunden an, kündigte die Polizei am Nachmittag an.

Bahnverkehr in Biberach kurzzeitig eingestellt

Während der Bergung werde der Bahnverkehr eingestellt, hieß es weiter. Zu Problemen im Bahnverkehr schien es aber ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu kommen. Das bestätigte auch die Pressestelle der Deutsche Bahn in Berlin: „Es kommt zu keinen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr“, hieß es.

Neben Polizei und Rettungsdienst sind auch städtische Mitarbeiter, Statiker, Notfallmanager der Deutschen Bahn, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk im Einsatz.

Die Polizei in Biberach (Telefonnummer 07351 4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.