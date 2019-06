Unwetter und Gewitter Überlingen am Bodensee, Genfer See und Taninges besonders stark betroffen – Zwei Tote

Unwetter und schwere Gewitter haben den Bodenseekreis, Teile der Schweiz sowie Frankreich am Samstag in Atem gehalten. In Konstanz und Überlingen war die Feuerwehr im Dauereinsatz.