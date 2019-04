Bei einem schweren Unfall in Unterweiler sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber musste eingesetzt werden.

Wie die Polizei Ulm berichtet, fuhr am Samstag kurz vor 13 Uhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Citroen auf der Brunnenstraße in Unterweiler in Richtung Gögglingen. Nach Ortsende Unterweiler, an der Kreuzung mit der L240, übersah sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Ford und es kam zum Unfall auf der Kreuzung. Im Ford wurde die 34-jährige Fahrerin leicht verletzt. Die Fahrerin des Citroen wurde schwer verletzt, ebenso ihre 33-jährige Beifahrerin. Auch die drei mitfahrenden Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren wurden schwer verletzt.

Unfall A8 Keine Rettungsgasse zwischen Günzburg und Leipheim: Feuerwehr läuft einen Kilometer Nach einem Unfall auf der A8 zwischen Günzburg und Leipheim konnte die Feuerwehr nicht zur Unglücksstelle. Der Grund: Es war keine Rettungsgasse gebildet worden.

Hubschrauber und drei Rettungswagen im Einsatz nach Unfall

Ein Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen brachten die verletzten Personen in umliegende Kliniken. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an diesen entstand Totalschaden von jeweils etwa 5000 Euro.

Unfall in Feilitszch / Bayern Vater aus Baden-Württemberg stirbt bei Unfall auf A72 – und Frau und Tochter werden Zeugen Drama in Feilitzsch in Bayern: Ein Vater aus Baden-Württemberg ist bei einem Unfall auf der A72 tödlich verunglückt. Seine Frau und seine Tochter waren im Auto dahinter und mussten seinen Tod mit ansehen.

Das könnte dich auch interessieren:

Polizei stoppt Pizzaboten Ulm: „Profilloser“ Pizza-Lieferservice kann Pizzen nicht mehr ausliefern Die Polizei in Ulm hat das Auto eines Pizzalieferanten aus dem Verkehr gezogen. Der wollte gerade an Pizza an Kunden ausliefern. Die warten wohl immer noch.