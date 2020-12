Wie die Polizei berichtet, hat sich am Freitagabend gegen 19.25 Uhr ein Unfall zwischen einer Straßenbahn der SWU und einem Auto ereignet. Demnach war ein 44 Jahre alter Autofahrer auf der Wagnerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Auf Höhe der Elisabethenstraße kam er zu weit nach links ab. Dabei rammte er die Straßenbahn, die ebenfalls in Richtung Ehinger Tor fuhr.

Straßenbahn bei Unfall in Ulm beschädigt

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, aber die Straßenbahn wurde erheblich beschädigt, so dass sie zurück ins Depot fahren musste. Es kam zeitweise zu Behinderungen.

Der Schaden an der Tram beträgt etwa 30.000 Euro, am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei vermutlich Alkohol getrunken gehabt, er musste eine Blutprobe abgeben.